Activision Blizzard : des licenciements à la pelle… et des millions de dollars pour le CEO

Attitude cynique (def) : mépris effronté des convenances et de l’opinion qui pousse à exprimer sans ménagements des principes contraires à la morale, à la norme sociale. La définition doit aussi se trouver en bonne place sous un presse papier du board d’Activision Blizzard. L’éditeur américain aurait en effet poussé à la porte 190 salariés travaillant sur de l’évènementiel lié à l’e-Sport ou dans le studio King (Candy Crush), soit beaucoup plus que les 50 licenciements évoqués dans un premier temps par Bloomberg. Les personnes licenciées ont touché 3 mois de salaires, une couverture santé prolongé sur un an… et 200 dollars en cartes cadeaux !

More on today’s Activision Blizzard layoffs:

– Dozens of people at the whole company were impacted, not just in live events

– In addition to 90 days severance and a year of health benefits, laid-off staff received… $200 https://t.co/2AtmAWTUNz gift cardshttps://t.co/lkzUO33kXi

— Jason Schreier (@jasonschreier) March 16, 2021