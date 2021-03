Fortnite : Lara Croft et Neymar Jr. dans le Chapitre 2 – Saison 6 (trailer)

Fortnite a démarré le chapitre 2 de sa saison 6 (oui, déjà). Ce dernier propose un nouvel environnement « sauvage » baptisé Instinct Primitif, de nouvelles armes, mais aussi deux nouveaux personnages/skins dans le passe de combat, Lara Croft… et Neymar Jr. ! Décidément intouchable lorsqu’il s’agit d’aligner les licences et les cross over détonnants, Fortnite parvient encore à surprendre.





Fortnite rend hommage à la célèbre aventurière et à ses différents looks tout au long des époques

On connait déjà les trois apparences de l’aventurière dans le jeu (classique, survivante et 25ème anniversaire), mais l’on attend encore la couleur du maillot de l’attaquant du PSG (à priori il y aura le maillot habituel + 2 autres skins à minima) Fortnite est disponible sur absolument toutes les plateformes (PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, Android)… sauf sur iOS depuis le coup de force d’Epic Games sur les achats in-apps.