Android 12 : la Developer Preview 2 est disponible

Google propose aujourd’hui la Developer Preview 2 d’Android 12 pour les développeurs. Elle arrive un mois après la première version. Il faudra attendre le mois de mai pour avoir le droit à la première bêta qui sera (officiellement) disponible à tout le monde, développeurs ou non.

La Developer Preview 2 d’Android 12 est là

Il y a quelques nouveautés dans cette Developer Preview 2 d’Android 12. Les testeurs ont le droit à un nouveau thème sombre qui fait plus gris clair que gris foncé/noir. Il y a également un nouveau système pour sélectionner des widgets. Pour ce qui de Picture-in-Picture (PiP), les gestes fonctionnent maintenant. Il est possible de pincer pour zoomer, faire un double appui pour étendre la vidéo et faire un geste pour cacher la vidéo sur le côté. Il y avait plusieurs bugs à ce sujet avec la première version.

Si vous avez déjà installé la première version, vous pouvez récupérer la nouvelle en allant dans les paramètres de votre smartphone. Le poids de la mise à jour peut varier selon les cas.

Si besoin, vous pouvez faire une installation manuelle. Il faut pour cela télécharger la Developer Preview 2 d’Android 2 sur le site de Google puis la flasher. Cette méthode est seulement à effectuer si vous avez une raison précise. Si ce n’est pas le cas, allez simplement dans les paramètres de votre smartphone et initiez le téléchargement.