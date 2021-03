Plus petite et « biométrique », la carte d’identité numérique fait ses débuts en France

La carte d’identité numérique arrive (enfin !) en France, largement sous la pression d’une directive européenne qui oblige l’hexagone de se doter de ce type de carte avant le 3 août 2021. Marlène Schiappa, actuelle ministre déléguée chargée de la Citoyenneté, a fièrement présentée sur son compte Twitter la nouvelle carte fraichement sortie de l’imprimerie nationale de Douai.

Jour J pour la nouvelle carte nationale d’identité électronique !

Découvrez ses avantages 👇🏾#CNIe https://t.co/6ZvxK5TAI7 — 🇫🇷 MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) March 16, 2021

Données biométriques, «inviolable»… voici la nouvelle carte d’identité numérique

➡️ https://t.co/g5YqRW0BKC pic.twitter.com/DZybhFEzq1 — Le Parisien Politique (@leParisien_pol) March 15, 2021

Plus compacte, dotée d’une puce électronique « infalsifiable » contenant des données biométriques et personnelles (comme le nom ou le sexe) ainsi que d’un QR Code pour la reconnaissance d’empreintes, la carte d’identité 2.0 se modernise, au grand dam des défenseurs de la vie privée qui s’inquiètent de potentielles dérives. Rappelons toutefois que la CNIL a donné son aval. La nouvelle carte sera valable 10 ans (contre 15 ans pour l’actuelle) et les données biométriques seront conservées pendant 15 ans (contre quelques mois chez la plupart de nos voisins européens).

La carte d’identité numérique est déployée dès aujourd’hui dans l’Oise, et sera disponible sur l’ensemble du territoire à partir du 2 août.