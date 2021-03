Incendie chez OVH : un retour à la normale pour les sites Internet va prendre du temps

L’important incendie chez OVH pour son data center à Strasbourg a eu un impact sur de nombreux sites Internet depuis ce matin. Comme nous le rapportions plus tôt, le feu s’est déclaré dans la nuit de mardi à mercredi. Une partie des serveurs ont été détruits. Il faudra être patient pour un retour à la normale.

Un retour à la normale compliquée après l’incendie chez OVH

« À 4h09, le feu a détruit SBG2 et continuait de présenter des risques pour les datacentres voisins jusqu’à ce que les pompiers prennent le contrôle complet de l’incendie », indique OVH dans un communiqué. Le feu a depuis été maîtrisé, mais il faudra beaucoup de travail pour un retour à la normale.

Pour sa part, Octave Klaba, le fondateur d’OVH, détaille les étapes suite à l’incendie au data center de Strasbourg. Le groupe compte reconstruire toute la partie dédiée à l’électricité et vérifier toute la partie réseau et la fibre qui relie la France à l’Allemagne. Tout cela prendra du temps : entre une et deux semaines selon Octave Klaba. Certains sites Internet pourraient donc être hors-ligne pendant toute cette période.

Update 1pm

Plan for the next 1-2 weeks:

1) rebuilding 20KV for SBG3

2) rebuilding 240V in SBG1/SBG4

3) verifying DWDM/routers/switchs in the network room A (SBG1). checking the fibers Paris/Frankfurt

4) rebuilding the network room B (in SBG5). checking fibers Paris/Frankfurt — Octave Klaba (@olesovhcom) March 10, 2021

OVH cherche à rassurer tout le monde

OVH espère pour le moment rassurer ses clients. « Grâce à notre parc opérationnel de 15 datacentres en Europe, nos équipes techniques et commerciales sont pleinement investies pour accompagner nos clients, mettre en œuvre des solutions et pallier l’indisponibilité de notre site strasbourgeois », indique l’hébergeur. La société présente ses « plus sincères excuses pour les difficultés que cet incendie » cause à ses clients.

Si vous avez un site Internet hébergé chez OVH à Strasbourg, il faut patienter. Vous pouvez suivre l’avancée des travaux sur cette page. Elle sera mise à jour régulièrement.