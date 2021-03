Madagascar accueillera la première école issue de l’impression 3D

Qui a dit que l’impression 3D ne serait utile que dans les domaines technologiques et informatiques ? Une organisation à but non lucratif dénommée Thinking Huts vient effectivement de démontrer que l’utilisation de cette technologie peut également s’étendre au domaine de la construction et, surtout, de l’éducation.

Une construction qui se terminera en moins d’une semaine

Une école imprimée en 3D ? Bien que le concept pourrait étonner, c’est le projet que compte mener à bien Thinking Huts dans la province de Fianarantsoa, à Madagascar, et plus précisément au sein du campus de l’université de Fianarantsoa. Les personnes en charge du projet ont expliqué qu’ils ont choisi le pays pour son potentiel en matière d’énergie renouvelable et du manque d’infrastructures éducatives dans la région.

D’après l’architecte Amir Mortazavi, l’impression 3D permettra de construire des écoles en moins d’une semaine, les fondations et les travaux de plomberie et d’électricité compris. L’école en question, qui a été dessinée par le Studio Mortazavi, un cabinet d’architecture établi à San Francisco et à Lisbonne, se décline en un bâtiment doté d’une salle de classe, de deux salles de bain et d’un placard. Amir Mortazavi a expliqué que plus tard, cette infrastructure pourrait encore s’agrandir pour prendre en charge plus de salles de classe, des laboratoires d’informatique et de chimie et même des logements pour les étudiants et les professeurs.

L’impression 3D résoudrait pas mal de problèmes techniques

En tout cas, l’architecte est confiant sur le fait que l’impression 3D permettra d’alléger la charge et le coût du travail et de surmonter la difficulté de trouver une main-d’œuvre locale qualifiée, rapporte Fast Company.

L’imprimante 3D sera fournie par la société finlandaise Hyperion Robotics, qui fournit des solutions d’impression 3D pour le béton armé. La machine dressera des murs composés d’un mélange de ciment spécial qui émet moins de gaz à effet de serre. Le reste de structure, comme le toit, la porte et les fenêtres, sera acheté sur place.

Une fois l’école instaurée, l’imprimante 3D sera confiée à l’Université pour construire d’autres écoles dans le reste du pays. Après Madagascar, Thinking Huts compte se rendre dans d’autres pays pour y construire également d’autres locaux grâce à l’impression 3D.