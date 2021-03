Espagne : des oranges pour produire de l’électricité

A partir des années 1970, à Séville (sud de l’Espagne), les habitants ont commencé à planter des milliers d’orangers dans les rues de la ville. La capitale andalouse est devenue la ville qui compte le plus d’orangers dans le monde avec 40 000 spécimens environ qui produisent plus de 15 000 tonnes d’oranges par an.

Mais le problème, c’est que la ville produit plus de fruits que les Sévillans n’en consomment ou n’en exportent. De ce fait, Séville se retrouve avec des excès d’oranges qui finissent par envahir la voie publique. La mairie a donc engagé près de deux cents personnes simplement pour ramasser les excès d’oranges et les jeter dans les bacs à ordure.

Un programme pilote permettra de transformer les oranges en matière organique

Néanmoins, au lieu de jeter à chaque fois ces excès d’oranges, Séville a réfléchi à un moyen de les utiliser autrement. La ville a alors coopéré avec la société municipale des eaux, Emasesa, pour lancer un programme pilote dans le cadre duquel 35 tonnes d’oranges serviront à alimenter une station d’épuration d’eau.

Pour ce faire, les oranges seront envoyées à une installation qui produit de l’électricité à partir de matière organique. Une fois que les oranges fermenteront, elles produiront du méthane qui sera utilisé pour alimenter le générateur et produire de l’électricité, rapporte Sciencepost.

La ville estime pouvoir produire 1 500 kWh environ, ce qui est suffisant pour fournir de l’électricité à 150 ménages. D’autant plus que si le programme pilote se solde par un succès, l’usine traitera 1 700 tonnes d’oranges chaque année, ce qui fournira de l’électricité à 73 000 foyers