Bloodlines 2 : après avoir été évincé du projet, le studio Hardsuit Labs procède à des licenciements massifs

La situation se dégrade rapidement pour le studio Hardsuit Labs. Evincé du projet Vampire The Masquerade: Bloodlines 2 par l’éditeur Paradox Interactive (fait rarissime), Hardsuit Labs est touché par une vague de licenciements massifs. Anna C. Webster, qui était scénariste sur le jeu, a été priée de prendre la porte, tout comme l’un des producteurs ainsi que l’ensemble des salariés en charge de l’écriture des scénarios et de la conception des lore. Reste donc l’équipe technique (les développeurs), mais sans projet de jeu sur les bras et sans concepteurs pour les imaginer (Gloire au concepteur !) on voit mal comment les affaires du studio pourraient s’améliorer, tout au moins sur le court terme.

Rappelons que le jeu Vampire The Masquerade: Bloodlines 2 n’a plus de date de sortie depuis l’éviction du studio en charge de son développement. Le jeu était auparavant prévu pour les consoles PS4/PS5, xbox One/xbox Series, et le PC.