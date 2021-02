Vampire The Masquerade: Bloodlines 2 : le jeu perd son studio de développement (et n’a plus de date de sortie)

Cela ne sent pas bon, pas bon du tout, et l’on ne parle pas ici de l’odeur fétide d’une Goule un soir au clair de lune… Vampire The Masquerade: Bloodlines 2, le JDR inspiré du jeu de rôle papier, n’est pas près de sortir. Après les départs du créateur du premier opus et du directeur artistique, voilà que la sortie du jeu est de nouveau repoussée. Initialement prévu pour 2020, puis 2021, Bloodlines 2 est désormais programmé pour 2022, sans autre précision de date.

Mais il y a pire encore, et sans doute beaucoup plus inquiétant : l’éditeur du jeu Paradox Interactive nous apprend en effet que le studio Hardsuit Lab en charge du développement… a tout simplement été écarté du projet ! Virer un studio complet en pleine production d’un titre de cette importance, voilà qui n’est vraiment pas banal (et fort heureusement rarissime).



On n’en saura pas plus sur les raisons exactes qui ont motivé cette décision radicale, Paradox Interactive se bornant a notifier que « plus de temps de développement est requis ». Sans le studio d’origine derrière, on peut même ajouter qu’il faudra sans doute encore BEAUCOUP de temps de développement… si tant est que le jeu sorte un jour.