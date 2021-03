Le cloud gaming n’est pas une priorité, dit Nintendo

Il faudra pas être pressé pour voir un service de cloud gaming de la part de Nintendo. Shuntaro Furukawa, le président de Nintendo, a indiqué dans une interview au Nikkei que c’est n’est pas une priorité pour son groupe.

Pas de cloud gaming chez Nintendo pour l’instant

« Je suis sûr que de nouvelles offres comme le cloud gaming et le streaming vont émerger, mais elles ne seront pas une priorité dans le choix du jeu », a indiqué le président de Nintendo. Il ajoute : « je pense que les choses les plus importantes sont qu’il est du contenu d’un jeu, ainsi que le type de jeux que vous voulez jouer ».

La Switch de Nintendo propose déjà le cloud gaming, mais dans un format plus que limité. C’est disponible avec les jeux Hitman 3 et Control. Mais Nintendo ne fait rien ici, ce sont les studios derrière les deux jeux qui gèrent tout. C’est un moyen de faire tourner des jeux sur les serveurs et ainsi jouer sur Switch avec une simple connexion Internet, étant donné que la console n’est pas suffisamment puissante pour les faire tourner en local.

Cette stratégie de Nintendo est en tout cas intéressante, puisqu’elle est différente de celle de Microsoft par exemple. Le groupe mise beaucoup sur le cloud gaming, notamment avec xCloud. C’est disponible sur Android pour l’instant et cela arrivera sur iOS et Windows dans quelques semaines. L’objectif de Microsoft est de pouvoir jouer aux jeux Xbox un peu partout, qu’importe l’appareil.