Hitman 3 et Control arrivent sur Switch avec le cloud

Belle surprise aujourd’hui pour les joueurs Switch. Les jeux Control et Hitman 3 arrivent sur la console de Nintendo. Mais contrairement aux autres supports, les jeux seront disponibles grâce au cloud gaming. En effet, la Switch n’est pas assez puissante pour faire tourner les deux titres en local.

Control était jusqu’à présent disponible sur PS4, Xbox One et PC. La version Switch comprend le jeu de base et les deux premières extensions, The Foundation et AWE. Elle comprend également le mode Expeditions, le mode photo et toutes les mises à jour qui ont vu le jour depuis la sortie du jeu original. Control Ultimate Edition — Cloud Version est disponible dès maintenant sur Switch.

Il y a ensuite Hitman 3. À l’instar de Control, le jeu passe par le cloud gaming. Le jeu sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et Stadia le 20 janvier 2021. Il n’est pour l’instant pas précisé si ce sera la même pour la version Switch ou s’il faudra attendre.

Pour information, ce n’est pas la première fois que du cloud gaming s’invite sur Switch. Il y a déjà eu une expérimentation au Japon avec Phantasy Star Online 2, Assassin’s Creed Odyssey et Resident Evil 7. Voilà maintenant que la technologie débarque sur Switch en France et ailleurs.

Un Nintendo Direct Mini avec d’autres annonces

Les annonces pour Hitman 3 et Control ont eu lieu lors d’un Nintendo Direct Mini. Celui a aussi été l’occasion d’avoir du nouveau pour Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau. Une démo de ce préquel à The Legend of Zelda : Breath of the Wild est maintenant disponible gratuitement sur le Nintendo eShop.

Nintendo a également montré du contenu pour Immortals Fenyx Rising, Bravely Default II et Story of Seasons: Pioneers of Olive Town. En outre, la vidéo montre Part Time UFO, Surviving the Aftermath, Tropico 6, Bakugan : Champions de Vestroia et Griftlands.