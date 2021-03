Deep Nostalgia : l’IA qui anime avec réalisme de vieilles photos de portraits

Deep Nostalgia, un outil de traitement d’image dopé à l’IA et au machine learning, parvient à animer de vieux portraits photographiques avec un niveau de réalisme surprenant. Proposé par le site de généalogie Myheritage, Deep Nostalgia a généré rapidement un joli buzz sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes s’empressant de passer à la moulinette du logiciel les photos de leurs grands ou arrières grands parents !

“It makes me so happy to see him smile again! » Try our new #DeepNostalgia #PhotoAnimation feature for yourself and prepare to be AMAZED!!! https://t.co/p3h600G3MX pic.twitter.com/YdAn9IxyW0

Deep Nostalgia s’appuie sur une énorme banque d’image, ce qui lui permet de trouver des angles de visage de référence sur lesquels il vient plaquer les textures de la photo d’origine. Les clignements d’yeux (très crédibles) sont assurés par un autre module du logiciel.

oh my! @MyHeritage has created such an extraordinary photo animation tool. Here is my grandmother! I have clients waiting for work today, how can I tear myself away from this and from #RootsTechConnect pic.twitter.com/op6cMjcXXH

Pour redonner vie à ses vieux clichés, rien de plus simple puisqu’il suffit de s’inscrire gratuitement sur MyHeritage et d’uploader une photo. Les 5 premiers clichés sont gratuits, les suivants nécessiteront de souscrire un abonnement payant. Le processus d’animation est automatique et abouti à un gif animé que l’on pourra ensuite réutiliser à sa guise. On note déjà certains usages originaux de Deep Nostalgia, à l’instar de ces animations de visages de bustes antiques !

Alright, I’m joining the game and animating some ancient stuff. This is from the Acropolis Museum in Athens

Kinda fun, though it won’t work on ancient animals! I’ll add more as I get some OK ones pic.twitter.com/AwG9fA99Lj

