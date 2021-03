Désactiver la 5G pour économiser de la batterie : l’étonnant conseil d’un opérateur

Les opérateurs font le nécessaire pour que les clients prennent un forfait 5G afin d’avoir de bons débits. Mais pour Verizon, il est préférable de désactiver la 5G pour économiser de la batterie sur son smartphone.

Verizon, opérateur américain, a donné ce conseil dans un tweet, puis l’a effacé au vu des réponses moqueuses des internautes. Le tweet indiquait :

The optimum solution from @Verizon for the battery drainage because of 5G… is to turn it off and use LTE instead!!

What a joke?! pic.twitter.com/qDWMjqjV44

— ALY BADAWY (@AlyBadawy) February 28, 2021