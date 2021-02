Les voitures neuves ne sont pas si chouettes que ça pour notre santé

Qui n’a jamais rêvé d’acheter une voiture neuve ? Tout droit sortie du concessionnaire, payer cash, les sièges encore recouverts de plastique, etc. Faute de ne pas pouvoir encore réaliser ce rêve, certains d’entre nous se laissent tenter pour les parfums de voiture qui imitent l’odeur du neuf. Pourtant, cette senteur que nous idéalisons impacterait négativement sur notre santé. Et pas qu’un peu !

Ce bouquet olfactif résulte de deux composés chimiques

Les chercheurs de l’Université de Californie à Riverside, aux États-Unis, ont effectivement mené une étude sur l’impact de l’odeur du véhicule neuf sur notre santé. Pour cela, ils ont rappelé qu’en outre-Atlantique, les conducteurs passent en moyenne une heure par jour au volant pour se rendre au travail. Pourtant, conduire une voiture plus de 20 minutes par jour impacterait déjà sur la santé.

Outre ce fait, les scientifiques ont également pris en compte des études antérieures sur le taux de produits chimiques présent dans les voitures neuves car, en effet, le bouquet olfactif que l’on ressent dans ces habitacles sont composés de benzène (C6H6) et de formaldéhyde (CH2O).

Cette odeur engendre de graves conséquences sur la santé

On retrouve ces composés chimiques dans les composants de cigarettes et les abords des pompes à essence. Ils proviennent d’ailleurs de plastiques, de peintures et d’autres textiles pour voitures.

Une fois dans l’air, ces substances affectent ainsi le conducteur et les passagers en leur causant des nausées, des vomissements, des éruptions et peuvent même engendrer des cancers. Le pire, c’est que même si l’odeur s’amenuise avec le temps, les composés volatils continueraient de se répandre. En attendant que les constructeurs automobiles règlent ce problème, les scientifiques recommandent d’ouvrir autant que possible les fenêtres et, si possible, d’utiliser un autre moyen de transport.