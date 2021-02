Au Japon, les toilettes sont munies de boutons holographiques

On se croirait déjà dans le futur et c’est le Japon qui nous y emmène. Saviez-vous que les toilettes japonaises sont très différentes des nôtres ? En effet, nos WC s’arrêtent à leurs rôles élémentaires mais au Japon, ces « trônes » présentent de nombreuses autres caractéristiques amusantes et diablement utiles tout de même.

Les toilettes japonaises deviennent de plus en plus prisées en Occident

En effet, les toilettes japonaises ont la côte depuis quelques années. Selon SciencePost, le Japon a vu les commandes pour ses cabinets augmenter drastiquement hors d’Asie et plus particulièrement dans les pays occidentaux.

La raison de cet engouement est simple : ces « petits coins » garantissent un confort optimal aux utilisateurs puisque les toilettes japonaises proposent entre autres un siège chauffant, un séchoir à air chaud, des washlets nettoyants, une cuvette qui se relève et s’abaisse automatiquement, une ventilation anti-mauvaises odeurs et même une musique relaxante pour permettre à l’utilisateur d’être complètement à l’aise pendant sa besogne.

Des boutons holographiques pour lutter contre le coronavirus

Mais si auparavant, ces fonctionnalités étaient présentes sur des boutons physiques, la société Murakami Corporation et Party Innovations ont présenté un nouveau concept de toilettes à boutons holographiques en début février. Ceci, pas seulement pour l’aspect futuriste de la chose, mais surtout pour lutter contre la propagation du coronavirus, en particulier pour les toilettes publiques. Les boutons semblent ainsi flotter et lorsque l’utilisateur sélectionne un bouton, des capteurs infrarouges détectent la présence de son doigt.

Un aspect pratique qui pourrait bien s’étendre à d’autres appareils dans différents domaines, comme les boutons d’ascenseurs, les claviers des distributeurs de billets, les bornes de réception des hôpitaux et même dans la cuisine pour contrôler différents appareils sans les toucher. Murakami Corporation affirme avoir déjà proposé le concept à différents fabricants et des hôpitaux et la société prévoit d’ailleurs de commencer une production à grande échelle de cette technologie à compter de 2022.