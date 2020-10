Coronavirus : la NFL va désinfecter ses stades avec des drones et des robots

Ces derniers mois, la prestigieuse NFL a dû annuler plusieurs matchs suite à l’épidémie de coronavirus. Dans ce contexte compliqué, plusieurs équipes s’apprêtent à nouveau à accueillir leur public dans les stades… grâce à des drones ou des robots ! Ainsi, le stade Mercedes-Benz Stadium des Falcons d’Atlanta est nettoyé avec des drones de la startup Lucid. Les drones nettoyeurs pulvérisent un puissant désinfectant au dessus de l’enceinte sportive. Cette méthode serait 95% plus rapide et 14 fois plus efficace que les techniques traditionnelles pour éliminer le covid-19.

Les Panthers de Caroline ont une approche différente, mais tout aussi high-tech : cette fois, ce sont des robots Xenex qui répandent des UV sur toute la zone de jeu ainsi que les gradins. Les UV étant réputés pour être de puissants germicides, nul doute que le coronavirus préfèrera infecter ailleurs… A noter que les robots Xenex sont généralement utilisés pour désinfecter les hôpitaux. Plusieurs matchs de la NFL reprendront normalement d’ici quelques semaines, à moins que le Coronavirus n’en décide autrement…