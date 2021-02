En « early access » depuis quelques mois aux Etats-Unis, la commande vocale de l’Oculus Quest 2 s’enrichit d’une nouvelle fonction. Les utilisateurs américains de l’Oculus Quest 2 peuvent désormais activer leur casque avec un « Hey Facebook » sonore, un peu à la façon d‘ »OK Google » ou « Hey Siri ». Hey Facebook active aussi la commande vocale pour le reste de la session ce qui signifie que le micro intégré au casque restera à l’écoute pour les commandes vocales suivantes (Mets-toi en mode veille, Redémarre, Lance The Walking Dead Saints and Sinners, Prends une photo, etc.).

« Hey Facebook, peux tu me donner la date de sortie de The Climb 2 ? »

En revanche, si l’utilisateur choisit de fermer le micro dans les paramètres, la commande vocale ne s’activera pas. Gageons que la fonction vocale arrivera d’ici quelques mois en France… Facebook annonce aussi que la commande vocale est désormais disponible pour les Smart Display de la gamme Portal.