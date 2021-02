State of Play : récapitulatif des 10 annonces de jeux PS4/PS5

Sony a organisé son premier State of Play de 2021 et ce fut l’occasion d’avoir 10 annonces autour de jeux PS4 et PS5. Voici donc le récapitulatif de ce qui a été annoncé.

Bandicoot 4: It’s About Time

Bandicoot 4: It’s About Time débarque sur PS5 le 12 mars. Le jeu propose un support 4K natif avec 60 images par seconde. Il y a également des effets audio 3D optimisés et la prise en charge des gâchettes adaptatives de la manette DualSense. La mise à niveau vers la version PS5 est offerte pour ceux qui ont déjà le jeu sur PS4. Il sera également possible de transférer sa sauvegarde.

Returnal

Returnal est un jeu de tir frénétique et impitoyable. Le State of Play a été l’occasion de découvrir de nouvelles images du jeu qui arrivera sur PS5 le 30 avril.

Sifu

Le studio Sloclap a travaillé pendant deux ans sur Sifu, un nouveau jeu prévu en 2021. Il se base sur le thème des arts martiaux. Il sortira aussi bien sur PS4 que sur PS5.

Knockout City

Le jeu multijoueur d’Electronic Arts façon balle au prisonnier arrivera sur PS4 (et d’autres supports) le 21 mai.

Solar Ash

Voyagez dans un monde surréaliste et coloré au style unique, débordant de traversées sauvages et rapides, de mystères et d’ennemis imposants. Parviendrez-vous à sauver votre planète de l’Ultra Void ? Le jeu sortira en 2021 sur PS4 et PS5.

Five Nights at Freddy’s: Security Breach

Dans Five Nights at Freddy’s: Security Breach, Freddy Fazbear voit les choses en grand et a désormais ouvert sa méga-pizzeria en plein cœur d’un centre commercial. Le jeu arrivera en 2021 sur PS5.

Oddworld: Soulstorm

Apprenez-en plus sur Oddworld: Soulstorm grâce à la nouvelle présentation mettant en lumière une partie des fonctionnalités du jeu. Il sera disponible le 6 avril sur PS4 et PS5.

Kena: Bridge of Spirits

Immergez-vous dans un jeu d’action-aventure narratif dans un monde enchanteur, riche en exploration et en combats effrénés. Incarnez Kena, une jeune guide des esprits qui voyage jusqu’à un village abandonné à la recherche du temple de la montagne sacrée. Le jeu sera disponible le 24 août sur PS4 et PS5.

Deathloop

24 heures, 8 cibles, 1 assassin rival. Piégé dans une boucle temporelle, Colt a perdu la mémoire et ne se souvient que de son passé récent, ce qui explique sans doute son impression constante de déjà-vu. Le jeu sortira le 21 mai sur PS5.

Final Fantasy VII Remake Intergrade

Final Fantasy VII Remake Intergrade débarque sur PS5 avec une version visuellement améliorée, incluant un épisode inédit dont Yuffie est la protagoniste, et de nombreux nouveaux éléments de gameplay.

Les joueurs qui possèdent la version physique ou numérique de Final Fantasy VII Remake sur PS4 peuvent passer à la version PS5 optimisée sans coût supplémentaire, mais aussi transférer les fichiers de sauvegarde depuis la version PS4. Le nouvel épisode qui met en avant Yuffie sera vendu séparément. Cela vaudra également pour les joueurs PS4 qui seront passés à la version optimisée.