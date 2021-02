Sony annonce un State of Play PS4/PS5

« La meilleure défense, c’est l’attaque ». Sony semble avoir médité l’adage. Les énormes soucis de disponibilité de la PS5 et les reports en cascade de plusieurs jeux phares laissent en effet l’impression d’un démarrage next-gen en demi-teinte (pour être poli). Histoire de faire le balancier avec ce contexte vidéoludique assez maussade, Sony prend l’initiative en annonçant le chantier du PSVR 2… et un nouveau State of Play consacré aux jeux PS4 et PS5. Cette dernière annonce est une belle surprise, d’autant plus que la diffusion sur YouTube est fixée… au 25 février.

Une dizaine de jeux seront présentés lors de ce live, et l’on espère bien sûr quelques infos croustillantes sur les gros AAA en préparation, à l’instar de God of War Ragnarock, Gan Turismo 7 ou bien encore Horizon Forbidden West. Le State of Play PS4/PS5 sera diffusé demain 25 février (via le lien ci-dessus) à 23 h, heure de Paris.