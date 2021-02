Gran Turismo 7 est reporté en 2022 (idem pour God of War Ragnarök ?)

L’année 2021 ne sera pas encore celle de la next-gen. Entre les énormes difficultés d’approvisionnement et les reports de titres exclusifs, c’est peu dire que la gen PS5/Xbox Series X est à la peine. Comme une confirmation de ce démarrage poussif, Jim Ryan a précisé dans une interview à GQ que la sortie du très attendu Gran Turismo 7 était désormais décalée à l’an prochain, sans autre précision sur la date : « GT7 a été impacté par des difficultés de production liées à la COVID-19 et va par conséquent passer de 2021 à 2022. […] Certains aspects critiques de la production de jeux a été ralenti au cours des derniers mois. Nous communiquerons plus en détail au sujet de la date de sortie de GT7 lorsque nous serons en mesure de le faire. ».

Gran Turismo 7 bouté hors de 2021, les joueurs PlayStation peuvent tout de même continuer rêver à un certain God of War Ragnarök. Sauf que non : le journaliste Jason Schreier, généralement très bien informé, a lancé une pique qui laisse entendre que la sortie du jeu dès cette année relève du pur fantasme. Le simple fait que Jim Ryan n’ait pas mentionné le titre dans sa longue interview en dit sans doute plus long que tout le reste…