Xbox Games With Gold : les jeux offerts en mars 2021 sur Xbox

Microsoft dévoile la liste des jeux qui seront offerts sur Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series S tout au long de mars 2021 avec les Games with Gold. Comme à chaque fois, il y a quatre titres.

Les jeux Xbox offerts en mars 2021

Le premier jeu offert en mars 2021 sur Xbox est Warface: Breakout (du 1er au 31 mars). Ce jeu de tir tactique vous propose d’affronter d’autres joueurs dans différents modes, avec un trentaine d’armes et la possibilité d’améliorer son équipement à chaque round.

Le deuxième jeu est Vicious Attack Llama Apocalypse (du 16 mars au 15 avril). C’est un jeu de tir en vue de dessus dans lequel les lamas sont à l’origine de l’apocalypse. Vous devez donc nettoyer la planète de hordes de lamas à bord de mechas.

Vient ensuite le troisième titre offert en mars 2021 sur Xbox, à savoir Metal Slug 3 (du 1er au 15 mars). Vous devez à nouveau affronter l’increvable General Morden. Vous avez toujours à disposition des armes aussi diverses que puissantes, et pourrez vous déplacer grâce à divers moyens de locomotion farfelus.

Enfin, le quatrième jeu est Port Royale 3 (du 16 au 31 mars). Un jeu de gestion qui vous envoie dans les Caraïbes. Faites fortune et prenez le contrôle de différentes cités en optant pour la voie du commerce ou de l’aventure et du combat.

Les jeux Xbox offerts en mars 2021 seront à retrouver aux dates indiquées ci-dessus sur Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series S.