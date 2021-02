Stadia : les bugs d’un jeu ne sont pas corrigés à cause de la fermeture des studios

La récente fermeture des studios de Stadia a un impact sur la correction de bugs d’au moins un jeu. Il s’agit de Journey to the Savage Planet, qui a fait ses débuts sur Stadia le 1er février. Google a fermé ses studios de développement internes à la même date.

Journey to the Savage Planet est développé par Typhoon Studios, un studio que Google a acquis afin de créer des jeux sur son service de cloud gaming. Les joueurs qui ont ce titre notent qu’il existe beaucoup de bugs, à tel point que certains n’arrivent même pas à lancer une partie. Ils attendent naturellement un correctif, mais celui-ci a du mal à voir le jour.

Des joueurs ont contacté l’assistance pour en savoir plus sur ce sujet autour de Stadia et de Journey to the Savage Planet. Le problème est que les employés de Typhoon Studios ont soit quitté Google soit changé de rôles au sein du groupe. Du coup, il n’y a pas personne pour développer et surtout proposer les correctifs.

Un autre souci a un lien avec 505 Games, qui distribue le jeu. Il le propose sur différentes plateformes, dont Stadia. Mais dans le cas de Stadia, c’est Google qui contrôle le code source et les données qui vont avec. Par conséquent seul Google est capable de mettre à jour le jeu. Sacré casse-tête…

Au vu de la situation, Google a pris la parole. « Notre équipe travaille assidûment avec notre éditeur partenaire pour trouver une solution », peut-on lire. Mais il n’y a pas plus d’informations pour l’instant. Les joueurs espèrent que la situation sera bien de l’histoire ancienne.

Thanks for the details. We're aware of this and our team is diligently working with our partner publisher on a fix. We'd suggest keeping an eye on our social channels for updates. We appreciate your patience!

