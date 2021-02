La somme des bitcoins en circulation dépasse désormais les 1 billion de dollars

La valeur du Bitcoin ne cesse actuellement d’augmenter. Alors qu’un bitcoin ne valait pas moins de 29 000 dollars en début d’année, cette valeur a désormais presque doublé pour arriver à plus 57 000 dollars au moment d’écrire ces lignes.

Le Bitcoin pèse plus que la valeur boursière de Facebook

Cette valeur titanesque amène à penser que la valeur combinée de tous les bitcoins mis en circulation dépasse les 1 000 milliards de dollars. En d’autres termes, cette monnaie numérique pèse plus que la capitalisation boursière du géant des médias sociaux Facebook, même si elle n’égalise pas encore avec la capitalisation boursière des autres géants technologiques comme Alphabet, Apple, Amazon et Microsoft.

En tout cas, le premier milliardaire Bitcoin au monde serait le créateur de cette cryptomonnaie qui porte le pseudonyme Satoshi Nakomoto qui aurait extrait plus d’un million de bitcoins dans les premiers mois de la cryptomonnaie. Toutefois, personne ne connait la véritable identité de Nakamoto et il a brusquement disparu en 2011.

Satoshi Nakomoto ferait partie des personnes les plus riches au monde

Mais si Nakamoto était toujours vivant et avait conservé ses clés, leur valeur atteindrait aujourd’hui plus de 50 milliards de dollars, le hissant parmi les 20 personnes les plus riches au monde. Derrière lui se trouveraient deux autres milliardaires Bitcoin probables, Tyler et Cameron Winklevoss.

Des anciens élèves de Harvard qui ont livré bataille avec Mark Zuckerberg sur les origines de Facebook. Toutefois, après ce litige, ils auraient investi 11 millions de dollars dans cette cryptomonnaie en 2013 et comme leur valeur était de 120 dollars à l’époque, ils auraient obtenu 100.000 bitcoins qui vaudrait actuellement plusieurs milliards de dollars également.