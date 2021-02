Amazon dépasse pour la première fois les 100 milliards de dollars de revenus

Amazon a frappé très fort au quatrième trimestre de 2020 avec des revenus qui ont dépassé pour la première fois le cap des 100 milliards de dollars. Le commerçant rejoint ainsi Apple qui a dépassé le même cap la semaine dernière.

Amazon dépasse les 100 milliards de dollars de revenus trimestriels

Le chiffre d’affaires d’Amazon au quatrième trimestre de 2020 a été de 125,6 milliards de dollars, en hausse de 44% par rapport à la même période un an plus tôt. Il est certain que la crise sanitaire a poussé de plus en plus de personnes à faire les achats en ligne. À cela s’ajoute le fait qu’il y a eu Noël. Cela a bien aidé pour les ventes.

Pour ce qui est du bénéfice net, il s’établit à 7,2 milliards de dollars. C’était 3,3 milliards de dollars un an plus tôt. Amazon a donc réussi à plus que doubler sur ce point précis. Le bénéfice par action ressort quant à lui à 14,09 dollars. C’était 6,47 dollars auparavant.

Pour l’année 2020 au complet, le chiffre d’affaires a été de 386,1 milliards de dollars. C’est en hausse de 38% par rapport à 2019. Le bénéfice net a été de 21,3 milliards de dollars, contre 11,6 milliards de dollars en 2019.

L’action est stable en post-séance à la Bourse à 3 386,31 dollars, en hausse de 0,19%. Il est possible que l’annonce du départ de Jeff Bezos joue un rôle.