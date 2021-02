Jeff Bezos, le patron d’Amazon, va quitter ses fonctions

Jeff Bezos, le fondateur et patron d’Amazon, annonce qu’il va quitter ses fonctions au cours du troisième trimestre de 2021. Il va céder sa place à Andy Jassy, l’actuel dirigeant d’Amazon Web Services (AWS). Il s’agit de la partie cloud d’Amazon.

Jeff Bezos cède sa place de CEO d’Amazon

C’est dans une lettre aux employés d’Amazon que Jeff Bezos annonce quitter sa fonction de patron au troisième trimestre. Il va devenir le président exécutif du conseil d’administration d’Amazon. « En tant que président exécutif, j’ai l’intention de concentrer mon énergie et mon attention sur les nouveaux produits et les premières initiatives. Andy est bien connu au sein de l’entreprise et il est chez Amazon depuis presque aussi longtemps que moi. Il sera un leader exceptionnel, et il a toute ma confiance », écrit Jeff Bezos.

Jeff Bezos a fondé Amazon en 1994. Il souligne que l’entreprise emploie aujourd’hui 1,3 million de personnes dans le monde pour servir des millions de clients. Comment cela fut-il possible ? Grâce à l’invention, selon ses dires. « L’invention est à la base de notre succès. Nous avons fait des choses folles ensemble, puis nous les avons rendues normales », explique Jeff Bezos. Il cite l’exemple des avis de clients, l’achat en un clic, les recommandations, la livraison rapide avec Prime et plus encore.

Ce départ de Jeff Bezos est important, étant donné qu’il fut le patron du groupe depuis le premier jour. Il a par ailleurs été l’homme le plus riche du monde pendant un certain temps. Elon Musk, le dirigeant de Tesla, est toutefois passé devant il y a quelques semaines.