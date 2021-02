Cyberattaques contre les hôpitaux : Macron dévoile sa stratégie

Emmanuel Macron a annoncé plusieurs mesures à la suite des cyberattaques visant les hôpitaux français depuis quelque temps. Les dernières attaques en date ont concerné l’hôpital de Dax et le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône.

Macron dévoile sa stratégie contre les cyberattaques visant les hôpitaux

« Il y a une criminalité qui est en train de s’organiser. Donc ça exige une grande mobilisation », a déclaré Emmanuel Macron lors d’une prise de parole aujourd’hui au sujet des cyberattaques contre les hôpitaux. « Ces attaques qui peuvent paraître très abstraites peuvent très rapidement tout désorganiser. Cette menace est très sérieuse, parfois vitale, elle touche à tous les secteurs : hôpitaux, administrations, médias, entreprises », a souligné le président de la République.

Au vu de la situation avec les cyberattaques contre les hôpitaux, Emmanuel Macron a décidé d’inclure la cybersécurité dans les budgets de l’État. Le secteur va bénéficier d’une enveloppe additionnelle d’un milliard d’euros jusqu’en 2025. Plus de la moitié vient de fonds publics. Le reste viendra d’investisseurs privés. En complément, la moitié du milliard d’euros sera destiné au financement de projets de solutions souveraines de cybersécurité, tels que des programmes de recherche et projets collaboratifs entre acteurs publics et privés.

L’exécutif veut également créer un « écosystème de la cybersécurité » en renforçant les liens entre recherche publique et privée. Le but est de réduire la part des acteurs étrangers qui représentent 30 à 40% du marché français. Au cœur de cette ambition, le futur Campus Cyber qui réunira sur 20 000 m2 à La Défense une soixantaine d’acteurs-clés du secteur (grands groupes, start-up, acteurs publics, organismes de formation, acteurs de la recherche et associations). L’objectif est de doubler les effectifs de la filière à 40 000 emplois.

En parallèle, les effectifs de l’Anssi (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information), qui aide les institutions à renforcer leur sécurité, devraient passer à 600 personnes fin 2021. Elles étaient 400 en 2017.

Une cyberattaque par semaine en 2021

Hier, Cédric O, le secrétaire d’État à la transition numérique, a évoqué les cyberattaques. Selon ses dires, il y a 27 cyberattaques visant les hôpitaux français en 2020. Il y en a une par semaine en 2021. Il y a eu un accompagnement pour 110 hôpitaux français pour ce qui est des audits de sécurité. Cela fut possible avec le soutien de l’Anssi. 11 d’entre eux ont un accompagnement au jour le jour selon le secrétaire d’État