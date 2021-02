La GeForce RTX 3060 très bientôt disponible !

Les GeForce RTX 3070 et 3080 affichent un excellent rapport qualité prix eu égard à leurs performances (cela reste un peu moins net pour la RTX 3090). Malgré ces efforts tarifaires louables, de nombreux gamers PC ne seraient pas contre un tarif d’entrée de gamme encore plus bas, aux alentours des 300 euros par exemple. Leur supplique a été entendue : les GeForce RTX 3060 de NVIDIA seront disponibles à la vente dans exactement 10 jours, soit le 25 février prochain !

Espérons que la RTX 3060 ne subisse pas les mêmes ruptures de stocks que les RTX 3070 et 3080…

La RTX 3060 est toujours basée sur l’architecture Ampère. Gravé en 8nm, ce GPU dispose de 3 584 Cuda Cores, 28 RT Cores et 112 Tensor Cores. Les fréquences d’horloge vont de 1320 à 1 777 MHz, sans oublier les 12 Go de mémoire GDDR6 192 bits à 15 Gbps. En terme de perfs, Nvidia promet un affichage « full détails » en 1080p et 60 fps… avec le ray-tracing ! Pas mal du tout donc, surtout pour une carte facturée à 335 euros.