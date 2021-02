Mastercard intègre les cryptomonnaies à son réseau mais Bitcoin n’en fait pas partie

Mastercard emboîte le pas de Visa et commence à prendre en charge les transactions en cryptomonnaies. Mais attention, pas n’importe lesquelles ! Le géant bancaire passe au peigne fin les monnaies virtuelles qu’elle décide d’autoriser et les célèbres cryptomonnaies comme le Bitcoin et l’Ethereum ne figurent pas sur sa liste !

Mastercard ne veut prendre en charge que les cryptomonnaies fiables et non fluctuantes

Les détenteurs de ces deux monnaies virtuelles devront pour l’instant se faire une raison puisque Mastercard ne les prend pas encore en charge. D’après les explications du vice-président du géant bancaire, Raj Dhamodharan, la majorité des cryptomonnaies existant actuellement doivent resserrer leurs mesures de conformité pour répondre aux exigences de sécurité et de fiabilité de la firme.

Jusqu’ici, Mastercard ne prendrait en charge que les cryptomonnaies en Tether, Gemini Dollar et la monnaie virtuelle de Facebook, Diem. Mastercard détiendrait également pas moins de 89 brevets relatifs à la blockchain et qui portent notamment sur la manière de privatiser les transactions cryptographiques, la vérification des paiements par carte de crédit, le traitement immédiat des paiements par blockchain et la gestion des remboursements.