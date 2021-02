Disney ferme les studios d’animation Blue Sky

On ne dirait pas comme ça mais la pandémie de coronavirus a aussi frappé de plein fouet l’industrie cinématographique. En effet, avec la fermeture des cinémas et des parcs d’attraction, le chiffre d’affaire de Disney a été tellement impacté qu’il est dans l’incapacité de maintenir son troisième studio d’animation en marche.

Blue Sky Animation ne soufflera pas ses 35 bougies

Pour rappel, Disney possédait jusqu’ici trois studios d’animation dont Disney Animation, Pixar et Blue Sky. Ce dernier avait été créé en 1987 par Chris Wedge mais sa propriété a changé de main lorsque Disney a racheté Fox en 2017. On attribue à ce studio d’animation la très célèbre saga de L’Âge de Glace, mais aussi les films d’animation Rio, Horton et Les Incognitos, nous rapporte AlloCiné.

D’ailleurs, ce studio devait fêter ses 35 années d’existence cette année et le réalisateur Patrick Osborne nous concoctait un film intitulé « Nimona » qui devait sortir en salle le 26 janvier 2022 et qui raconte les aventures d’un jeune métamorphe et d’un savant fou.

Malheureusement, ces projets ne verront plus le jour puisque Blue Sky Animation fermera définitivement ses portes en avril, la production de Nimona a été annulée et 450 employés se retrouveront bientôt au chômage.