Google Stadia prévoit plus de 100 jeux en 2021

Google prévient les joueurs de Stadia : il y aura plus de 100 nouveaux jeux sur la plateforme tout au long de 2021. Il y aura différents genres au programme pour essayer de satisfaire un maximum de personnes.

Plus de 100 jeux à venir sur Stadia en 2021

Quelques titres sont dévoilés par Google. Il y aura Shantae: Half-Genie Hero Ultimate Edition et Shantae: Risky’s Revenge – Director’s Cut le 23 février. It came from space and ate our brains suivra le 2 mars. Il y aura ensuite FIFA 21 le 17 mars, Kaze and the Wild Masks le 26 mars et Judgment le 23 avril. Il est aussi question de Killer Queen Black, Street Power Football et Hellpoint. Mais Google ne donne pas encore une date de sortie pour ces trois titres. Il y aura également Far Cry 6, Riders Republic et Hello Engineer.

« Ces jeux ne représentent qu’un échantillon de la centaine de jeux qui seront ajoutés sur la boutique de Stadia pour que nos joueurs puissent, en 2021, partager, expérimenter et jouer avec leurs amis », indique Google.

Pour rappel, Google a récemment annoncé la fermeture de ses studios de jeux. Cela signifie que Stadia disposera seulement de jeux venant d’éditeurs tiers. Cette annonce ne rassure pas tellement les joueurs, puisque Stadia ne devrait pas avoir d’exclusivités. Et qui dit un manque d’exclusivités dit que l’intérêt de choisir Stadia pour jouer est limité.