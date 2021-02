Les codes sources piratés de Cyberpunk 2077 et The Witcher 3 déjà vendus sur le Dark Web

CD Projekt Red n’a pas cédé, les hackers non plus ! Les codes sources piratés des jeux Cyberpunk 2077 et The Witcher 3 ont déjà trouvé preneur sur le Dark Web. Proposés aux enchères à partir de 1 million de dollars (ou à l’achat immédiat à 7 millions de dollars), les codes sources ont été vendus au plus offrant sur le Dark Web, quelques jours seulement après la révélation du Ransomware.

Just in: #CDProjektRed AUCTION IS CLOSED. #Hackers auctioned off stolen source code for the #RedEngine and #CDPR game releases, and have just announced that a satisfying offer from outside the forum was received, with the condition of no further distribution or selling. pic.twitter.com/4Z2zoZlkV6

