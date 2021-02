Mark Zuckerberg (Facebook) croit fermement au télétravail… en VR

Le télétravail s’est largement développé durant la pandémie, mais pour Mark Zuckerberg, l’avenir est déjà au télétravail… en VR. Le patron de Facebook a expliqué sa vision lors d’un entretien sur le réseau social ClubHouse : « Cela va débloquer beaucoup d’opportunités économiques parce que les gens pourront vivre où ils le souhaitent et de fait travailler où ils veulent et en quelque sorte se téléporter d’un endroit à l’autre. Je suis très optimiste sur les impacts que cela pourra avoir sur le climat, sur la réduction des trajets que les gens devront faire. »

Glue est l’une des apps de télétravail VR disponible pour l’Oculus

Certes, Zuckerberg est forcément juge et parti dans ce débat : Facebook détient Oculus, dont le casque Oculus Quest 2 pulvérise les records de ventes (pour un casque VR). Pour autant, tout n’est pas à jeter dans les propos du CEO. Les applications de télétravail existent déjà sur l’Oculus, et la plupart permettent de faire des réunions complètes avec de nombreux type des documents (graphiques, vidéos, prototypes 3D, etc.). L’autre gros avantage de la VR sur le télétravail classique réside bien sûr dans la capacité d’immersion. Le salarié se sent réellement en « présence » des avatars de ses collègues.

A terme, lorsque la VR proposera des environnements et des avatars ultra réalistes, il y a fort à parier que l’utilisateur VR ne ressentira plus le « manque », parfois déprimant, de tout contact humain. Quant à l’argument « écolo » (moins de transport ou de besoins en bureaux), ce dernier n’est pas vraiment contestable. Ce futur du travail prédit par Zuckerberg… se réalisera rapidement pour les employés de Facebook : d’ici à 2030, la moitié des employés de la firme pourront travailler en télétravail via un casque VR…