Les autorités allemandes ont saisi 1 700 bitcoins… mais ne peuvent pas y accéder

Récemment, des responsables allemands ont saisi un portefeuille numérique contenant 1.700 bitcoins, soit l’équivalent de 60 millions de dollars environ. Ce portefeuille appartiendrait à un fraudeur qui a été reconnu coupable d’avoir installé un logiciel malveillant sur les ordinateurs de plusieurs personnes, sans leur autorisation, pour miner du bitcoin.

Les responsables allemands seraient face à un mur

Bien que le fraudeur ait reçu une peine de plus de deux ans d’emprisonnement pour son activité illicite et illégale, les autorités allemandes restent aux prises avec un problème pour le moins épineux. En effet, le fraudeur a été puni pour son acte mais il a néanmoins refusé catégoriquement de divulguer le mot de passe qui permettrait aux autorités d’accéder aux bitcoins.

Le procureur de la ville baravarienne de Kempten a effectivement déclaré à Reuters que le prisonnier a jusqu’à présent refusé de dévoiler le code d’accès de ce portefeuille au point où les responsables se demandent s’il le connaît lui-même.

Pour information, la valeur du Bitcoin ne cesse actuellement de monter en flèche. Selon l’organisme de presse allemand BR, si les autorités parvenaient à accéder à ces bitcoins, il se peut qu’elles les vendent pour ensuite verser l’argent au Trésor public. Bien sûr, ce n’est qu’une possibilité parmi tant d’autres.

Ni les autorités allemandes ni le fraudeur ne pourraient accéder aux bitcoins

En tout cas, toujours selon BR, les autorités allemandes avaient déjà pu accéder à 86 bitcoins auparavant qui n’avaient pas été protégés par un mot de passe. La valeur de ces bitcoins, qui n’était pas encore aussi élevée que maintenant, avait atteint les 500.000 euros.

Pourtant, à en croire les informations d’Ars Technica, les 1 700 bitcoins dont il est question aujourd’hui n’auraient été volés à personne en particulier. Ces bitcoins, qui valent actuellement 60 millions de dollars environ, auraient même été fraîchement extraits d’une puissance de calcul qui a été piratée.

Néanmoins, la seule consolation des responsables allemands serait qu’outre le fait que le fraudeur soit déjà derrière les barreaux, même s’ils ne peuvent pas accéder aux bitcoins et à la somme astronomique qu’ils représentent, le fraudeur ne le peut pas non plus. Du moins, pas pour le moment, pense-t-on.