Snapchat Spotlight, la copie de TikTok, atteint les 100 millions d’utilisateurs

Spotlight, qui est une copie de TikTok par Snapchat avec de courtes vidéos au défilement vertical, a passé le cap des 100 millions d’utilisateurs. L’annonce a été faite par Snap pendant l’annonce des résultats financiers du groupe pour la fin de 2020.

100 millions d’utilisateurs pour Snapchat Spotlight

Snapchat a lancé Spotlight en novembre dernier et voilà aujourd’hui 100 millions d’utilisateurs. C’est une bonne performance sachant que la plateforme est encore toute jeune. Cela représente plus d’un tiers des utilisateurs de Snapchat également.

Outre les 100 millions d’utilisateurs pour Spotlight, Snap a évoqué les données pour Snapchat. Le chiffre d’affaires au quatrième trimestre de 2020 a été de 911,32 millions de dollars. Cela représente une hausse de 62% par rapport à la même période un an plus tôt. Le réseau social affiche toutefois des pertes à hauteur de 113,1 millions de dollars. C’est deux fois moins qu’auparavant. Pour l’année 2020 au complet, le chiffre d’affaires s’établit à 2,51 milliards de dollars, en hausse de 46%. Les pertes sont de 944,84 millions de dollars, contre 1,03 milliard de dollars en 2019.

D’autre part, il y a maintenant 265 millions d’utilisateurs sur Snapchat. Ils étaient 218 millions un an plus tôt. Snap précise que ses utilisateurs ouvrent en moyenne 30 fois son application tous les jours. Aussi, le revenu moyen par utilisateur est de 3,44 dollars. Pour ce qui est du trimestre en cours, Snap s’attend à un chiffre d’affaires entre 720 et 740 millions de dollars.