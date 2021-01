Guinness Record : à 7 ans, cet enfant est le plus jeune programmeur d’intelligence artificielle au monde

Que faisiez-vous lorsque vous aviez 6 ou 7 ans ? A quoi passez-vous vos journées et qu’est-ce qui vous intéressaient ? Nous, particulièrement, comme peut-être la majorité des jeunes à cet âge, nous passions notre temps à jouer, aller à l’école, se faire des copains et des copines, manger et dormir. Cependant, ce n’est pas le cas de ce jeune garçon qui, à seulement 7 ans, se distingue déjà de la masse !

A seulement 6 ans, Kautilya Katariya en sait déjà un rayon sur l’IA

En 2020, alors qu’il n’avait encore que 6 ans, Kautilya Katariya figure déjà parmi les spécialistes informatiques au Royaume-Uni et est le plus jeune programmeur informatique qualifié au monde et pas dans n’importe quel domaine !

Pour attester de ses compétences, ce jeune garçon est titulaire d’au moins six certifications différentes dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA) et de la science des données. Pour arriver déjà à un tel degré de compétence, le jeune garçon aurait suivi une série de cours d’informatique, dont des cours d’intelligence artificielle délivrés par IBM.

Les mesures de confinement ont aidé le jeune garçon à approfondir ses connaissances

Ce dernier déclare d’ailleurs dans un article de blog que « Kautilya a commencé à lire les supports de cours d’IBM pour l’aider à comprendre la programmation informatique et les concepts du langage Python. En raison de l’impact du Covid-19 et de la nécessité de rester à la maison, suivre les cours était une façon pour Kautilya, avec le soutien de ses parents, de passer du temps à acquérir de nouvelles compétences ».

Parmi ses certifications, Kautilya a reçu cinq certifications Python et IA d’IBM en novembre 2020 et il a également terminé les cours de l’IBM sur les Fondations de l’IA sur edX et le cours Python for Data Science d’IBM Cognitive.