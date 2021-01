L’Inde veut interdire les cryptomonnaies privées et lancer une cryptomonnaie nationale

A la mi-2019, un panel du gouvernement indien avait recommandé d’interdire toutes les cryptomonnaies privées dans le pays, avec une peine pouvant aller jusqu’à 10 ans d’emprisonnement et de lourdes amendes pour les citoyens indiens qui en possèderaient.

La Cour suprême indienne a autorisé les transactions de cryptomonnaie malgré l’interdiction de la banque centrale

Déjà en avril 2018, la Banque de réserve de l’Inde (RBI) avait ordonné aux institutions financières de rompre toutes transactions avec les particuliers ou les entreprises employant de la monnaie virtuelle, comme le bitcoin, dans un délai de trois mois.

Néanmoins, comme cette interdiction avait porté un coup dur à l’industrie florissante, la Cour suprême indienne avait autorisé les banques en mars 2020 à gérer les transactions de cryptomonnaie des bourses et des commerçants.

La Banque centrale indienne pourrait bientôt produire sa propre cryptomonnaie

Toutefois, cette situation pourrait à nouveau changer et, cette fois-ci, définitivement, nous rapporte Gadgets Now. En effet, un programme législatif répertorié par le gouvernement a révélé que le gouvernement indien prévoit d’adopter une loi qui non seulement interdira les cryptomonnaies privées mais qui permettra également d’asseoir une monnaie numérique officielle qu’émettra la banque centrale.

Bien que, jusqu’ici, de nombreux gouvernements ont cherché des moyens pour réglementer les cryptomonnaies et à limiter l’utilisation abusive des données des consommateurs et son impact sur le système financier, aucun pays n’a pris la décision radicale d’interdire la possession de ces cryptomonnaies. Reste à savoir si l’Inde parviendra à mettre son projet à exécution et quelles en seront les répercussions.