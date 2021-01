Twitter : Huawei aurait eu recours à des méthodes frauduleuses pour améliorer son image en Europe

Twitter a pris des mesures sur des milliers de comptes appartenant à des employés de Huawei en Europe qui ont subitement gagné des milliers et des dizaines de milliers d’abonnés en quelques semaines seulement, à un moment où la participation de Huawei dans l’infrastructure 5G de plusieurs pays a été pour l’instant écartée.

Des comptes au comportement étrange et non-authentique

Tous les comptes auraient eu le même comportement, c’est-à-dire, ils auraient publié le même type de contenus à intervalles réguliers et qu’ils se retweetaient toujours. Une fois que Huawei et Twitter ont été interrogés par le Financial Times par ce phénomène, plusieurs milliers d’abonnés ont été retirés desdits comptes.

Apparemment, « de nombreux comptes partageaient des liens vers le site Web de Huawei », faisaient la promotion du travail de l’entreprise dans la région et appelaient à ce que le débat sur la 5G ne soit pas politisé. Selon Twitter, ces « tentatives d’augmenter de manière inauthentique les abonnés » vont à l’encontre de ses règles.

Huawei n’admet pas directement ses torts

Parmi les comptes suspects, il y avait celui d’un cadre supérieur de du fabricant qui avait cumulé 900 000 abonnés environ sur son compte. Selon la société d’analyse des médias sociaux Social Blade, le compte avait gagné plus de 160 000 abonnés en une semaine. Cette société d’analyse précise d’ailleurs que le compte a « désormais 18 fois plus d’audience que le compte officiel de Huawei dans l’UE, qui a sept ans ».

Au vu de cette situation, Huawei a déclaré dans un communiqué, rapporté par Gadgets Now que « certains médias sociaux et activités en ligne ont été portés à notre attention et il est suggéré que nous n’avons peut-être pas respecté ces politiques et nos valeurs plus larges d’ouverture, d’honnêteté et de transparence ».

Certains comptes voulaient s’opposer à l’interdiction des infrastructures 5G de Huawei en Belgique

Quatorze autres comptes Twitter sont également concernés par ce problème, rapporte le groupe de recherche sur les médias sociaux, Graphika. Ces comptes se seraient, quant à eux, concertés pour critiquer le projet du gouvernement belge d’interdire la participation de Huawei dans l’approvisionnement des équipements 5G aux fournisseurs de télécommunication locaux.

Les comptes auraient également utilisé de faux noms et se seraient faits passer pour des experts de la technologie et du réseau de nouvelle génération 5G, résidant en Belgique. Certains des employés de Huawei en Europe occidentale auraient d’ailleurs participé à retweeter une partie des contenus propagés par ce petit réseau qui « semblait avoir été géré manuellement ». En tout cas, Twitter a vite fait de suspendre ces quatorze comptes.