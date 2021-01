Mutualisation 5G Orange/Free : Xavier Niel explique la raison de l’échec

Il n’y aura pas de mutualisation des réseaux 5G d’Orange et Free Mobile, et Xavier Niel a décidé de donner sa version des faits. Le patron de Free a évoqué le sujet lors d’une conférence en ligne organisée par l’Association des journalistes économiques et financiers (Ajef).

« On a découvert que le rythme d’une entreprise entrepreneuriale comme peut l’être Iliad, c’est pas celui d’une administration comme est Orange. Et donc on n’y arrivait pas. En face de nous, on avait une société qui ne tranchait pas, qui n’avançait pas », a expliqué le patron de Free. Xavier Niel a conclu sur le sujet en disant qu’Orange et Free Mobile ont fait le constat qu’une mutualisation de la 5G ne pouvait pas aboutir entre eux.

Hier soir, Orange a évoqué l’arrêt des discussions avec Free. L’opérateur historique indiquait :

Constatant une divergence de stratégie de déploiement, Orange a décidé de mettre fin aux discussions. Orange fait de la qualité de ses réseaux une priorité ; le réseau mobile Orange est d’ailleurs classé meilleur réseau mobile de France pour la 10ème année consécutive par l’ARCEP. Le groupe est également très engagé dans le déploiement de la fibre en France, assurant deux tiers des 24 millions de logements déjà raccordables.

Orange continuera donc à utiliser son propre réseau 5G et Free Mobile fera de même, Xavier Niel et Stéphane Richard n’ayant pas trouvé d’accord pour une mutualisation.