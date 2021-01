Les réseaux sociaux regroupent 4,2 milliards d’utilisateurs

Facebook, Twitter et tous les autres réseaux sociaux regroupent 4,2 milliards d’utilisateurs dans le monde, soit plus de 53% des habitants de la Terre. C’est un chiffre en hausse de près d’un demi-milliard (+13%). Cette augmentation a eu lieu pendant une année marquée par une explosion des usages numériques avec le Covid-19.

Chacun « socionaute » utilise en moyenne 8 réseaux sociaux différents selon une étude de l’agence We Are Social. Mais le premier d’entre eux reste incontestablement Facebook. La plateforme a annoncé aujourd’hui compter 2,8 milliards d’utilisateurs à elle toute seule. Son audience vieillit cependant depuis plusieurs années. Plus largement, le nombre d’internautes a augmenté en 2020 de 7,3% et atteint 4,7 milliards de personnes, un chiffre qui varie selon les sources entre 4 et 5 milliards.

Le taux de pénétration de 59,5% parmi la population mondiale cache toutefois d’importantes disparités. Plus de 90% en Amérique du Nord et en Europe de l’Ouest et du Nord. Cela tombe de 24% à 62% selon les régions d’Afrique. C’est 68% dans l’est de l’Asie, qui représente près du quart du nombre total d’internautes.

Dans le monde, les internautes sont connectés en moyenne 6 heures et 54 minutes par jour. Ils passent 2h25 sur les réseaux sociaux. En comparaison, le temps devant la télévision est 3h24.