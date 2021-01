Facebook a fini 2020 avec 2,80 milliards d’utilisateurs et des résultats en hausse

Facebook a partagé ses résultats financiers pour le quatrième trimestre de 2020. Tous les voyants sont au vert avec les utilisateurs et les finances qui sont en hausse.

Facebook a eu un chiffre d’affaires de 28,08 milliards de dollars au quatrième trimestre de 2020, en hausse de 33% sur un an. Le bénéfice est de 11,22 milliards de dollars, en hausse de 53%. Le bénéfice par action est 3,88 dollars, contre 2,56 dollars un an plus tôt.

D’autre part, Facebook indique avoir eu 2,80 milliards d’utilisateurs au quatrième trimestre de 2020. Il y a 1,84 milliard d’utilisateurs qui se connectent tous les jours. En prenant en compte toutes les applications de Facebook (Facebook, Instagram, WhatsApp et Facebook Messenger), il y a 3,80 milliards d’utilisateurs, dont 2,60 milliards actifs au quotidien.

« Nous avons connu une fin d’année solide, car les gens et les entreprises ont continué à utiliser nos services en ces temps difficiles », a déclaré Mark Zuckerberg, le PDG de Facebook. « Je suis très enthousiaste à propos de notre feuille de route pour 2021. Nous élaborons de nouvelles méthodes efficaces pour créer des opportunités économiques, développer la communauté et aider les gens à s’amuser ».

Pour l’année 2020 au complet, Facebook a réalisé un chiffre d’affaires de 84,17 milliards de dollars, en hausse de 21% par rapport à 2019. Le bénéfice a été en hausse de 58% à 29,15 milliards de dollars. Quant au bénéfice par action, il fut de 10,09 dollars, contre 6,43 dollars auparavant.