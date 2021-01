Google Stadia : les jeux offerts en février 2021

Google présente la liste des jeux qui seront offerts en février 2021 avec Stadia Pro. Cette offre à 9,99€/mois permet de jouer en 4K à 60 images par seconde avec un son surround. Elle existe aux côtés de Stadia Base, l’offre gratuite pour jouer en 1080p avec un son stéréo.

Le premier jeu offert en février 2021 sur Stadia est Lara Croft and the Guardian of Light. Il s’agit là de la suite des aventures de l’héroïne la plus célèbre des jeux vidéo. Grosse nouveauté de cet épisode : il est jouable en coopération avec un deuxième joueur, pour la première fois dans la série. Le premier joueur incarne Lara Croft, tandis que le second joue un mystérieux guerrier aztèque.

Le deuxième titre offert est Journey to the Savage Planet: Employee of the Month Edition. C’est un jeu d’aventure dans lequel vous incarnez un homme qui se rend sur une planète inconnue et inexplorée. La mission est de déterminer si ce monde est vraiment habitable, ceci en répertoriant la faune et la flore locale.

Enfin, le troisième jeu offert sur Stadia en février 2021 est Enter the Gungeon. Il s’agit d’un dungeon crawler en mode gunfight avec son lot de loot, de tirs d’esquives et de jet de table.

Vous pourrez réclamer les jeux sur Stadia directement à compter du 1er février. La liste des jeux de janvier est toujours valable et se veut disponible sur cet article.