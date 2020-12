Google Stadia : les jeux offerts en janvier 2021

Google présente la liste des jeux qui seront offerts avec Stadia Pro tout au long de janvier 2021. Stadia Pro est l’offre à 9,99€/mois qui permet de jouer en 4K avec du son surround. L’offre gratuite, Stadia Base, propose du 1080p avec du son stéréo.

Le premier jeu offert avec Stadia Pro en janvier 2021 est F1 2020. C’est une simulation de course de Formule 1. Dans cette édition, vous pourrez accomplir toutes les épreuves de la saison 2020. Le jeu possède en tout 22 circuits.

Le deuxième jeu offert est Hotline Miami. Vous vous plongez dans la peau d’un psychopathe anonyme. Il doit exécuter des criminels en suivant des consignes reçues par téléphone.

En troisième, on retrouve Figment. Vous incarnez Dusty dans ce jeu d’aventure et de réflexion. C’est un aventurier grincheux qui représente pourtant la voix du courage.

Enfin, le quatrième jeu offert avec Stadia Pro en janvier 2021 est Ary and the Secret of Seasons. Vous incarnez Ary, la jeune gardienne de l’hiver, et utilisez vos pouvoirs pour voyager entre les saisons pour rétablir l’équilibre entre les saisons du monde de Valdi.

La liste des jeux offerts avec Stadia Pro en décembre est à retrouver sur cet article. Google précise que les joueurs ont jusqu’au 31 décembre pour réclamer les titres de ce mois.