Google Stadia : les jeux offerts en décembre 2020

Google présente la liste des jeux qui seront offerts dès le 1er décembre sur Stadia. Six titres seront accessibles pour tous ceux qui ont Stadia Pro. Cette formule permet de jouer en 4K avec du son surround 5.1. Le prix est de 9,99€/mois. En comparaison, Stadia Base (gratuit) propose de jouer en 1080p avec du son stéréo.

Le premier jeu offert sur Stadia en décembre est Into the Breach. Le joueur a pour mission de sauver la terre d’une invasion de Kaiju aux commandes de Mecha. Cela mêle stratégie et gestion au tour par tour.

HITMAN 2 est le deuxième jeu offert. Suite du premier opus des aventures du célèbre tueur à gage, celui-ci revient avec de nouveaux contrats sous le bras.

Le troisième titre offert est Kine. Vous incarnez trois robots qui cherchent à devenir musiciens dans ce jeu de plateformes.

Monster Jam Steel Titans est le quatrième jeu offert. Aux contrôles d’un Monster Trucks, l’objectif est de défier des adversaires dans plusieurs modes de compétition, en courses, freestyles ou destruction.

Everspace est le cinquième jeu offert. Un shooter/Rogue-like dans lequel le joueur incarne un pilote de vaisseau ayant pour charge d’atteindre une destination précise.

Secret Neighbor est le sixième et dernier titre offert. Un jeu d’action et d’infiltration dans la droite lignée d’Hello Neighbor dont il est le stand-alone.

Tous ceux qui ont Stadia Pro pourront télécharger les six jeux à compter du 1er décembre. Les jeux de novembre sont à retrouver sur cet article.