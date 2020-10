Google Stadia : les jeux offerts en novembre 2020 dévoilés

Google dévoile les jeux qui seront offerts tout au long du mois de novembre sur Stadia. Les joueurs avec Stadia Pro auront le droit à six jeux offerts. Pour rappel, l’offre Stadia Pro (9,99€/mois) permet de jouer en 4K avec du son surround 5.1. Stadia Base, l’offre gratuite, propose du 1080p avec du son stéréo.

Le premier jeu est Sniper Elite 4. Ce jeu d’action/tir plonge le joueur en pleine Seconde Guerre mondiale. Il faut se battre aux côtés de la résistance italienne pour libérer le pays du joug du fascisme et éliminer une nouvelle menace terrifiante risquant de mettre un terme à la contre-attaque alliée en Europe avant même qu’elle n’ait commencé.

Le deuxième jeu est Risk of Rain 2. C’est un roguelike futuriste dans lequel le joueur incarne le rescapé d’un crash de cargo spatial. Il se retrouve alors sur une planète inconnue et mystérieuse qu’il va devoir explorer.

Le troisième titre est The Gardens Between. Un jeu de puzzle et de contrôle du temps qui repose sur les liens d’amitié de l’enfance.

Le quatrième titre est Hello Neighbor: Hide & Seek. C’est un jeu d’horreur dans lequel le joueur doit percer les mystères de la maison du voisin qui pratique des activités louches.

Le cinquième jeu offert est Republique. Aidez une femme nommée Hope à s’échapper dans un jeu d’action furtive qui explore les dangers de la surveillance gouvernementale à l’ère d’Internet.

Et le sixième jeu est Sundered: Eldritch Edition. Un jeu de style « metroidvania » chaotique et dessiné à la main dans lequel vous devez résister ou succomber à d’anciennes puissances surnaturelles.

Les jeux d’octobre de Stadia disponibles encore quelques jours

Les joueurs avec Stadia Pro pourront réclamer chaque jeu à partir du 1er novembre sur Stadia directement. Les jeux offerts tout au long du mois d’octobre resteront accessibles jusqu’au 31 octobre. La liste complète est à retrouver sur cet article dédié.