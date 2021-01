Raspberry Pi Pico : le premier microcontrôleur à seulement 4$

Avez-vous déjà entendu parler du Raspberry Pi ? Il s’agit d’un ordinateur minuscule et abordable, pas plus grand qu’une carte de crédit, que vous pouvez utiliser pour apprendre la programmation grâce à des projets amusants et pratiques ou tout simplement comme ordinateur classique. Justement, l’entreprise du même nom, déjà connue pour vendre de petits appareils à usages multiples à des prix très abordables, a récemment dévoilé un nouveau produit : le Pico, un microcontrôleur polyvalent qui ne coûte que la modique somme de 4 dollars (3,29 euros).

Le Pico fait partie des produits récemment annoncés par Raspberry Pi Foundation dans un communiqué. Il s’agit d’un microcontrôleur basé sur une puce RP2040 conçue par l’entreprise. Cette dernière a effectivement déclaré que « toutes les entreprises ayant un nom de fruit fabriquent leurs propres puces en ce moment, nous ne faisons pas exception ». L’entreprise avoue également qu’avant la création de Pico, aucun microcontrôleur n’avait pu s’adapter à son univers et à ses clients. D’ailleurs, ces derniers se heurtaient à certaines limites sur les Raspberry Pi 4 ou Zero qui les forçaient à les adapter à des microcontrôleurs tiers.

Introducing our first microcontroller-class product: Raspberry Pi Pico. Priced at just $4 and built on RP2040, a new chip developed here at Raspberry Pi, Pico is for experienced users and beginners alike, and it's on the cover of @HackSpaceMag today! https://t.co/S2ZQ3X2NLa pic.twitter.com/gGrsIvBG31

— Raspberry Pi (@Raspberry_Pi) January 21, 2021