Un employé d’une société de surveillance a espionné des clients pendant des années à travers leurs caméras

Cela explique sans doute pourquoi la plupart des personnes hésitent à faire appel à des sociétés de surveillance pour installer des caméras dans leurs maisons. Si avec ces caméras, ces personnes espèrent dissuader les voleurs, elles devront peut-être aussi désormais lutter contre autre chose : le voyeurisme.

220 victimes espionnées 9 600 fois

Le jeudi 21 janvier 2021, un ancien technicien d’ADT, une entreprise américaine qui fournit des services de sécurité électronique, de protection contre les incendies et autres services de surveillance en résidence ou en entreprise, a reconnu avoir accédé aux flux vidéo des domiciles de plusieurs clients durant des milliers de fois en quatre ans et demi.

Un communiqué de presse du ministère de la Justice a fait savoir que cet homme, du nom de Telesforo Aviles et âgé de 35 ans, avait accompli cet acte immoral en s’ajoutant simplement aux comptes ADT Pulse de 200 personnes environ. Selon le site Web officiel d’ADT Pulse, ce service offre « plus de vues et un meilleur contrôle de votre maison intelligente ». En outre, le communiqué de presse déclare que :

M.Aviles a pris note des maisons qui avaient des femmes attrayantes, puis s’est connecté à plusieurs reprises aux comptes de ces clients afin de voir leurs images à des fins de satisfaction sexuelle. Les papiers de plaidoyer indiquent qu’il a regardé de nombreuses vidéos de femmes nues et de couples se livrant à des activités sexuelles à l’intérieur de leurs maisons.

En tout, Aviles a espionné 220 victimes et s’est livré au voyeurisme à 9.600 reprises.

Aviles aurait encore pu continuer longtemps son activité de voyeurisme

Mais le drame, relate Mashable, c’est peut-être le fait que la société ADT ait admis qu’elle n’aurait pas pu prendre Aviles en flagrant délit que parce qu’un client a signalé un e-mail suspect sur son compte ADT Pluse. Toutes les victimes se trouveraient dans la région de Dallas. Actuellement, Aviles risque jusqu’à cinq ans de prison.

De son côté, la société ADT a reconnu l’incident sur son site Web et a déclaré dans un communiqué paru le vendredi 22 janvier qu’elle était reconnaissante « au FBI de Dallas et au bureau du procureur des Etats-Unis d’avoir tenu Telesforo Aviles pour responsable d’un crime fédéral ».

Néanmoins, comme le souligne le département de la justice américain, le problème se trouve également dans le fait qu’Aviles a pu facilement accéder aux comptes des clients en s’ajoutant seulement lui-même à leurs comptes ADT Pulse.