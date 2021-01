Samsung va engager plus de 10 milliards de dollars dans la fabrication de processeurs en 3 nanomètres

Samsung envisage d’investir plus de 10 milliards de dollars dans la construction d’une nouvelle usine de fabrication de puces à Austin, au Texas. D’après The Verge l’usine serait capable de fabriquer des processeurs en 3 nanomètres et serait la troisième entreprise Samsung au monde à utiliser la technologie de lithographie ultraviolette extrême dans sa production de puces.

Des processeurs Samsung en 3 nm dès 2022 ?

Apparemment, les plans de Samsung pour cette usine ne seraient encore qu’à ses prémices. En décembre dernier, le site Nikkei avait rapporté que le géant sud-coréen avait acquis un terrain de 440 000 mètres carrés à Austin et que les fonctionnaires de la ville s’étaient déjà penchés sur la requête de Samsung d’utiliser le terrain à des fins industrielles. Toutefois, Samsung serait encore en pourparlers avec les autorités pour négocier des avantages fiscaux et des subventions de l’administration Biden même si, selon les informations de Bloomberg, le géant technologique pourrait bien s’en passer en cas de refus.

La construction de l’usine devrait commencer dans le courant de cette année. D’après les informations de Nikkei, Samsung serait déjà en train de produire des nœuds de processus moins avancés à Austin. Les puces qui y seraient actuellement produites seraient de 14 nanomètres. Toutefois, Samsung ambitionne de commencer à proposer des puces basées sur la technologie de nœud de processeur en 3 nm dès 2022, ou, à défaut, en 2023.

En tout cas, l’objectif de Samsung serait d’obtenir de nouveaux contrats avec des clients américains et, plus précisément, de faire de l’ombre à TSMC, qui conçoit des puces pour Apple comme les processeurs 5 nm qui se trouvent dans les derniers iPhones et Macs. D’ailleurs, ce fabricant de puces a déjà annoncé qu’il allait engager 28 milliards de dollars cette année et investir 12 milliards de dollars dans la construction d’une usine en Arizona qui devrait également fabriquer des puces d’ici 2024.

Samsung va investir 116 milliards de dollars dans des puces sans mémoire

A côté de cela, Samsung a déclaré à Reuters qu’il allait investir 116 milliards de dollars dans des puces sans mémoire au cours de la prochaine décennie. A savoir que Samsung fabrique déjà des puces pour Qualcomm et Nvidia et qu’Intel serait aussi sur le point de signer un accord avec Samsung. Si l’accord était conclu, le géant sud-coréen devrait produire 15.000 puces graphiques pour Intel à compter du second semestre de cette année.

L’externalisation de la fabrication de puces est effectivement devenue une tendance chez les entreprises technologiques comme Microsoft, Amazon, Google et Intel. Le PDG d’Intel, Pat Gelsinger, a même déclaré que l’externalisation fait partie de l’avenir de l’entreprise et que même si Intel prévoit de continuer à produire la majorité de ses puces en interne, elle sous-traiterait la fabrication de certaines technologies et produits en 2023.

Quoiqu’il en soit, même si Samsung voit grand, il est probable que ses plans soient affectés par la condamnation de son PDG, Lee Jae-yong, qui a récemment été condamné à 30 mois d’emprisonnement pour corruption.