La Jeune Fille à la perle : une numérisation exceptionnelle en 10 milliards de pixels !

Les petits frenchies de la filiale européenne de l’entreprise japonaise Hirox (un spécialiste de l’optique) ont réalisé ce qui est sans doute la numérisation la plus précise et la plus détaillée d’une œuvre d’art. La Jeune Fille à la perle, chef d’oeuvre de Johannes Vermeer datant de 1665, a été numérisé en 10 milliards de pixels !

Ce niveau de détail hallucinant a été obtenu grâce à l’assemblage de 9100 photographies à très haute résolution réalisées par un microscope 3D de marque Hirox. Le résultat de ce bricolage high tech donne le tournis : le pixel de base de cette numérisation hors norme mesure à peine 4,4 µm ! La moindre fissure ou craquelure du tableau est désormais visible à n’importe quel endroit de l’œuvre.



Détail de l’œil droit

La numérisation complète peut-être admirée dans les moindres détails à cette adresse. L’interface soignée permet de zoomer à volonté sur telle ou telle partie du tableau. Une autre façon de redécouvrir ce chef d’oeuvre.