Parler : le site est de retour et les serveurs seraient hébergés en Russie

Suite aux évènements du Capitole, Parler, le réseau social préféré des soutiens de Trump, a été totalement banni par les GAFA. Les apps iOS et Android ont été éjectées de leurs boutiques respectives tandis qu’Amazon a cessé l’hébergement du site. Mais voilà, comme on pouvait d’ailleurs le prévoir presqu’à coup sûr, ce coup de grisou n’aura fait que déplacer le « problème » : le site Parler est à nouveau actif, et son CEO John Matze annonce sur la page d’accueil un retour rapide et complet du service.

Parler is back up, and being hosted by « DDOS GUARD » out of Russia. If that’s not an obvious sign of its malfeasance, there’s nothing else that could possibly be shown to convince you. pic.twitter.com/FkScxQdCoK

— Dave Temkin (@dtemkin) January 18, 2021