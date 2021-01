Android 11 : un problème avec les manettes et la reconnaissance des touches

Des joueurs avec un smartphone sous Android 11 ont des problèmes avec les manettes. Ils arrivent à connecter l’accessoire au smartphone, mais les appuis sur les touches ne font rien de particulier dans les jeux. Le vrai problème dans cette histoire est que Google ne propose pas de correctif.

Les premiers témoignages ont vu le jour en août 2020, quand le système d’exploitation de Google était encore en bêta. Il se trouve que les problèmes de manettes avec Android 11 sont toujours d’actualité aujourd’hui selon XDA. Les utilisateurs qui se plaignent ont les smartphones de différents constructeurs : Google Pixel, Samsung Galaxy S20 FE et Galaxy Note 20 Ultra, OnePlus 8/8T/8 Pro. Cela prouve au moins que le problème vient bien d’Android 11 (et donc de Google) plutôt que des surcouches de Samsung, OnePlus et autres.

Le bug des manettes avec les smartphones sous Android 11 concerne aussi bien les jeux en local que les jeux en streaming. Il existe plusieurs services de cloud gaming à ce jour, dont Stadia, GeForce Now et le Xbox Game Pass. Tous sont touchés, puisque le bug se situe au niveau du système d’exploitation directement.

Il se trouve que Google a reconnu l’existence de ce bug avant la version finale d’Android (qui a vu le jour en septembre 2020). Mais il n’y a toujours pas de correctif à ce jour, malgré les mises à jour mensuelles.